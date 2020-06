Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une grande décision avec Houssem Aouar !

Publié le 16 juin 2020 à 13h45 par T.M.

Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le PSG apprécie le profil d’Houssem Aouar. Toutefois, aujourd’hui, Leonardo semblerait être distancé dans la course pour le milieu de terrain de l’OL.

Avec l’ouverture du mercato franco-français, le PSG pourrait en profiter pour aller piocher chez certains clubs de Ligue 1. Alors que Leonardo serait notamment proche de réaliser le transfert d’Hamari Traoré (Rennes), une piste pourrait également mener du côté de l’OL. En effet, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi en particulier, apprécie grandement le profil d’Houssem Aouar. A 21 ans, le milieu de terrain de Rudi Garcia ne cesse de confirmer son talent, notamment lors des grosses rencontres de Ligue des Champions. Cet été, l’heure du départ devrait d’ailleurs sonner pour Aouar. Direction donc le PSG ? Pas sûr…

Un intérêt plus d’actualité ?