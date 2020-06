Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani aurait fixé ses conditions XXL !

Publié le 16 juin 2020 à 12h45 par A.C.

Edinson Cavani, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, ne semble pas vouloir faciliter la tâche de ses courtisans.

Tout le monde s’y attendait, mais Leonardo a finalement mis fin au suspens : Edinson Cavani quittera le Paris Saint-Germain cet été, au terme de son contrat. « Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin » a récemment confié le directeur sportif du PSG, au JDD . « Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive ». Comme son coéquipier Thiago Silva, l’attaquant cherche donc un club et, ces derniers jours, les pistes menant à l’Inter, à l’Atlético de Madrid ou à Newcastle, ont été évoquées.

Cavani réclamerait toujours 12M€ par an