Mercato - PSG : Des retrouvailles avec Ancelotti ? Thiago Silva a tranché !

Publié le 16 juin 2020 à 14h45 par A.C.

Thiago Silva, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, semble avoir les idées claires pour son avenir.

C’est une page qui se tourne au Paris Saint-Germain. Figure importante du projet QSI , Thiago Silva va plier bagages, comme l’a récemment confirmé Leonardo. Selon nos informations, le défenseur possède deux pistes concrètes pour rebondir : le Milan AC et Everton. Le 9 juin dernier, nous vous révélions d’ailleurs que Carlo Ancelotti a personnellement appelé Thiago Silva, pour le convaincre de poser ses valises à Liverpool. Les deux, qui se sont connus au PSG par le passé, pourraient bien se retrouver...

L’Angleterre, la prochaine étape pour Thiago Silva