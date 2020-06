Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ancelotti déterminé à recruter un joueur du Barça ?

Publié le 16 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Écarté des plans de Quique Setién, Jean-Clair Todibo chercherait une porte de sortie à la fin de son prêt à Schalke 04. Un club anglais aurait toqué à la porte du FC Barcelone pour tenter de s’offrir le défenseur, déjà courtisé par l’AS Roma...

Avec 46 buts encaissés cette saison, Everton possède la quinzième pire défense de la Premier League. Les Toffees sont désespérément à la recherche d’un défenseur central pour renforcer la dernière ligne avant Jordan Pickford de Carlo Ancelotti. Après avoir approché Thiago Silva comme vous l’avait révélé le10sport.com l e 9 juin dernier, le tacticien italien souhaiterait aussi s’attacher les services d’un défenseur central du FC Barcelone...

Todibo vers Everton ?