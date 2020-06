Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho serait passé à l’action pour Thomas Meunier !

Publié le 16 juin 2020 à 11h45 par T.M.

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier doit se trouver un nouveau club. Et l’avenir du Belge pourrait bien s’écrire du côté de Tottenham avec José Mourinho.

Leonardo l’a récemment annoncé, un grand ménage se prépare au PSG. En fin de contrat, Thiago Silva, Edinson Cavani, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier ne seront pas prolongés. Pour ces joueurs, il va donc falloir trouver un nouveau challenge afin de se relancer. Malgré ses nombreux appels du pied pour continuer avec le club de la capitale, le latéral belge n’a donc pas été entendu. A 28 ans, l’ancien de Bruges sera bientôt libre, mais ne devrait pas le rester très longtemps. En effet, le profil de Meunier est très disputé. S’il était question d’un intérêt du Borussia Dortmund, José Mourinho et Tottenham auraient décidé de passer la seconde pour récupérer le futur ex-joueur de Thomas Tuchel.

Des discussions entamées ?