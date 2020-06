Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès affiche une inquiétude pour le recrutement de Leonardo...

Publié le 16 juin 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Leonardo a annoncé pas moins de cinq départs, Pierre Ménès ne cache pas son inquiétude concernant le mercato à venir pour le PSG.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin ». Dans les colonnes du JDD , Leonardo a confirmé les départs d'Edinson Cavani et de Thiago Silva auxquels s'ajoutent ceux d'Eric-Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Le 1er juillet, le PSG aura donc cinq joueurs en moins sous contrat, ce qui inquiète un peu Pierre Ménès.

«Il y a quand même six joueurs qui vont quitter le PSG. Ça veut dire qu'il va falloir recruter»