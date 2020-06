Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Une grande nouvelle à 13M€ pour les Sang-et-Or ?

Publié le 16 juin 2020 à 3h30 par A.M.

De retour en Ligue 1, le RC Lens s'apprête à passer devant la DNCG. Mais les Sang-et-Or sont plutôt optimistes avant leur entretien avec le gendarme financier du football français.

De retour en Ligue 1 pour la première fois depuis 2015, le RC Lens est ambitieux. Ainsi, les Sang-et-Or ont déjà bouclé le transfert définitif de Corentin Jean, prêté depuis le mois de janvier, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. D'autre part, le très prometteur gardien de but vénézuélien Wuilker Faríñez (22 ans) devrait être prêté par l'équipe du Millionaros FC. Mais les Lensois ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin malgré les échecs pour les arrivées de Jérémy Morel et Kevin N'Doram qui ont finalement rejoint Lorient et Metz.

Une enveloppe de 13M€ pour le mercato lensois ?