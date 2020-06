Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un couac à 1M€ pour Claude Puel ?

Publié le 16 juin 2020 à 1h30 par A.M.

Contraint de vendre cet été, l'AS Saint-Etienne semblait sur la bonne voie avec les dossiers Vagner Dias et Franck Honorat. Mais concernant ce dernier, les négociations avec Brest coincent.

Comme de nombreux clubs français, l'AS Saint-Etienne va devoir vendre cet été. Et afin de conserver ses meilleurs éléments, à commencer par Denis Bouanga et Wesley Fofana, Claude Puel pourrait profiter de la vente d'autres joueurs comme Vagner Dias et Franck Honorat. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Lorient et Metz sont très intéressés par le joueur prêté à Nancy cette saison. Concernant l'ancien joueur Clermont, Brest semblait proche de boucler la transaction pour près de 5M€. Mais ce dossier semble traîner.

Brest propose 4M€ pour Honorat, l'ASSE veut 5M€