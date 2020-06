Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ confirmé pour une piste de Leonardo ?

Publié le 15 juin 2020 à 22h45 par La rédaction

En perte de vitesse à Chelsea et actuellement prêté à l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko pourrait rebondir au PSG. Lampard souhaiterait rapidement s’en séparer pour réaliser d’autre opérations !

Sur les tablettes de Leonardo dans le but de renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel, Tiémoué Bakayoko figure toujours sur les tablettes du Paris Saint-Germain pour cet été comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Le directeur sportif du club de la capitale est un grand admirateur du milieu français et il l’avait d’ailleurs fait venir en prêt au Milan AC en 2018. Aujourd’hui prêté à l’AS Monaco, Bakayoko devrait rentrer à Chelsea en juin prochain. Un retour de courte durée puisque les Blues souhaiteraient s’en débarrasser.

Bakayoko et 5 autres joueurs vers la sortie !