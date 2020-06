Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lucas Hernandez est-il le successeur idéal à Thiago Silva ?

Publié le 16 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Désireux de trouver un nouveau défenseur pour oublier Thiago Silva et Tanguy Kouassi, Leonardo aurait fait de Lucas Hernandez sa priorité. La recrue idéale pour le PSG ?

Une page va se tourner au PSG cet été. Après huit années passées au club, Thiago Silva ne prolongera pas son contrat et quittera donc la capitale à l'issue de la saison. Une décision difficile à prendre pour Leonardo, mais le directeur sportif parisien assume son choix. « Ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a expliqué Leonardo dans le JDD au sujet de Thiago Silva et Edinson Cavani, qui ne sera pas conservé non plus. Pressenti pour remplacer le capitaine du PSG, au moins numériquement, Tanguy Kouassi devrait lui aussi partir. Le club de la capitaine perd donc un taulier et un grand espoir en défense centrale, obligeant alors Leonardo à se montrer actif sur le marché.

Lucas Hernandez, le bon profil pour oublier Thiago Silva ?