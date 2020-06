Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Camavinga, Kouassi, Niang… Rennes va animer le mercato estival !

Publié le 16 juin 2020 à 14h30 par T.M.

Désormais aux commandes du recrutement du Stade Rennais, Florian Maurice va connaitre un mercato estival agité. Du côté de la Bretagne, les dossiers chauds s’accumulent…

Ces dernières saisons, Rennes s’est imposé parmi les meilleures équipes de Ligue 1. Cela a d’ailleurs payé cette saison. Avec une 3ème place à l’arrêt de la saison, les Bretons pourraient donc avoir la possibilité de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. La célèbre musique pourrait ainsi résonner dans le Roazhon Park. Une juste récompense pour le travail de Julien Stéphan, mais aussi de la direction rennaise. Le recrutement opéré ces derniers mois a été judicieux à l’instar de M’Baye Niang, qui s’était quelque peu perdu en Italie, ou de la dernière grosse plus-value réalisée avec Ismaïla Sarr, vendue l’été dernier à Watford. Et du côté de Rennes, un nouveau chapitre va débuter avec Florian Maurice comme chef d’orchestre. Ancien responsable de la cellule de recrutement de l’OL, le voilà désormais au poste de directeur sportif chez les Rennais. Et pour son premier mercato estival, Florian Maurice pourrait frapper très fort.

Camavinga, le gros dossier de l’été !

Et pour Florian Maurice, une grosse partie du mercato estival devrait se jouer autour d’Eduardo Camavinga. A 17 ans, le crack du Stade Rennais a impressionné pour sa première saison en Ligue 1. De quoi taper dans l’oeil des plus grands clubs et en particulier le Real Madrid. En coulisses, la Casa Blanca préparerait son offensive, même s’il reste encore des questions sur la date de l’arrivée du protégé de Julien Stéphan. Camavinga pourrait ainsi être recruté dès cet été ou encore acheté puis prêté à Rennes dans la foulée. A moins que les Merengue n’attendent l’été 2021, quand le Rennais n’aura plus qu’un an de contrat afin de se retrouver dans une position idéale pour négocier un transfert. Toutefois, convaincre la direction bretonne s’annonce compliqué. En effet, dernière, Pierre Holveck, président du club, assurait : « Pour Eduardo Camavinga, le projet est de continuer à progresser au Stade Rennais. La saison prochaine devrait être celle de la consécration à Rennes pour lui. (...) Très sincèrement : oui le projet la saison prochaine sera avec Eduardo » . Florian Maurice devra donc avoir les épaules solides pour résister aux approches du Real Madrid et autres cadors européens.

Kouassi, Bouanga… Un recrutement prometteur

Alors que le dossier Camavinga occupera une grosse place du mercato de Rennes, Florian Maurice pourrait aussi frapper fort en faisant venir de bons joueurs au sein de l’effectif de Julien Stéphan. Et actuellement, c’est le nom de Tanguy Kouassi qui ne cesse de revenir. A 17 ans, le défenseur central est annoncé comme l’une des plus grandes promesses du centre de formation du PSG et il l’a d’ailleurs montré à quelques reprises cette saison sous les ordres de Thomas Tuchel. Problème, malgré les efforts de Leonardo, Kouassi ne devrait pas signer son premier contrat pro avec le club de la capitale. Une opportunité dont souhaite profiter Florian Maurice. Bien que le Parisien soit annoncé au Real Madrid ou encore au Borussia Dortmund, Rennes compte rafler la mise. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, les Bretons font le forcing et les arguments exposés pourraient bien faire faire mouche. Mais le recrutement rennais ne devrait pas s’arrêter là puisqu’il pourrait également falloir rajouter le nom de Denis Bouanga. Meilleur joueur de l’ASSE cette saison, le Gabonais a fait forte impression. Dernièrement, Le 10 Sport vous révélait ainsi une offre de 12M€ pour le protégé de Claude Puel, mais pour rafler, il faudra réaliser encore un petit effort puisque la barre est fixée à 15M€.

Quid de M’Baye Niang ?

Enfin, un autre nom anime actuellement l’actualité rennaise : M’Baye Niang. Auteur de 10 buts cette saison en Ligue 1, le Sénégalais a justifié l’investissement réalisé l’été dernier par Rennes pour l’acquérir définitivement. Toutefois, l’attaquant de 25 ans pourrait déjà faire ses valises. En effet, le nom de Niang ne cesse d’être évoqué du côté de l’OM, où il serait la priorité d’André Villas-Boas pour renforcer son secteur offensif. Un dossier toutefois encore loin d’être réglé. Néanmoins, du côté de Florian Maurice, on tiendrait déjà le successeur de Niang en la personne de Serhou Guirassy, qui a montré de belles choses du côté d’Amiens. A 24 ans, le natif d’Arles pourrait donc lui aussi faire parties des jolis coups réalisés par Rennes cet été.