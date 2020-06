Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga reçoit un conseil… de l’OM

Publié le 13 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Après avoir crevé l’écran cette saison, Eduardo Camavinga se retrouve au centre des convoitises. Etant passé par là, Maxime Lopez a conseillé le joueur de Rennes.

A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga a impressionné tout le monde. Pour sa première saison en Ligue 1 avec Rennes, le milieu de terrain a fait preuve d’un énorme talent. De quoi lui ouvrir les portes d’un avenir radieux, mais aussi des plus grands clubs européens. C’est ainsi que depuis plusieurs semaines, il est notamment question d’un intérêt du Real Madrid. Chez les Merengue, on serait fan du protégé de Julien Stéphan, comptant sur lui pour l’avenir. Les sollicitations devraient ainsi être nombreuses pour Camavinga dans les prochaines semaines. De quoi faire réagir Maxime Lopez, le milieu de terrain de l’OM, qui a lui aussi connu cette sur-médiatisation dès son plus jeune âge.

« On s’enflamme un peu trop pour les joueurs »