Mercato - OM : Nouvel indice très clair qui annonce le transfert de Niang ?

Publié le 16 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Ciblé par l’OM qui envisagerait plus que jamais de le recruter cet été, M’Baye Niang a diffusé un message très mystérieux et qui pourrait annoncer la tendance d’un départ du Stade Rennais.

Comme Le 10 Sport vous l’a dernièrement révélé en exclusivité, l’AS Monaco a des vues sur M’Baye Niang, mais depuis plusieurs semaines, c’est surtout l’intérêt de l’OM pour l’attaquant sénégalais qui fait parler. En effet, André Villas-Boas voudrait attirer le joueur du Stade Rennais cet été, mais l’entraîneur de l’OM devra avant tout vendre plusieurs joueurs cet été pour ne pas être sanctionné par le fair-play financier. Et de son côté, Niang serait en pleine rupture avec Rennes, et cette tendance semble se confirmer…

« Ne culpabilise pas… »