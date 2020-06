Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Rennes fait le forcing pour Kouassi !

Publié le 16 juin 2020 à 10h45 par La rédaction

Après avoir reçu une belle offre du Stade Rennais, Tanguy Kouassi (PSG) voit les Bretons faire le forcing pour le signer.

Rennes n’a pas lésiné sur les moyens pour transmettre une offre de contrat à Tanguy Kouassi. Comme révélé par le10sport.com, le défenseur du PSG (capable de jouer au milieu du terrain également) dispose d’un bail de quatre saisons en main, avec un salaire annuel de 2 millions d’euros et une prime à la signature comprise entre 2 et 3 millions d’euros. Si d’autres écuries ont également dégainé pour le jeune Kouassi – et notamment le Borussia Dortmund, très chaud à l’idée de le récupérer – Rennes ne lâche pas sa proie…

Kouassi intéressé ?