Mercato - PSG : L’avenir de Thomas Meunier sur le point d’être réglé !

Publié le 16 juin 2020 à 13h15 par T.M.

Thomas Meunier ne sera donc pas conservé par le PSG. Bientôt libre, le Belge serait en passe de rebondir du côté du Borussia Dortmund.

Malgré son envie de continuer avec le PSG, Thomas Meunier ne sera finalement pas prolongé par Leonardo. Le directeur sportif parisien l’a annoncé, le Belge va donc devoir se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Mais cela ne devrait pas être trop difficile. En effet, en coulisses, le profil de Meunier serait très apprécié. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Liverpool a notamment coché le nom du Parisien, qui pourrait finalement jouer en Premier League avec Tottenham. En effet, ce mardi, la presse anglaise a dévoilé que les Spurs avaient entamé les premières discussions avec le latéral de 28 ans. Toutefois, José Mourinho pourrait bien être arrivé trop tard…

Direction Dortmund ?