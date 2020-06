Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce du clan Thiago Silva sur son départ !

Publié le 16 juin 2020 à 12h15 par T.M.

Leonardo a donc dernièrement confirmé la tendance : Thiago Silva ne prolongera pas au PSG. Une décision très mal accueillie par le défenseur brésilien.

A 35 ans, Thiago Silva arrivait en fin de contrat avec le PSG. Et alors qu’il existait encore une possibilité de le voir rester, Leonardo en a finalement décidé autrement. En effet, le Brésilien ne serait pas prolongé. « Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », annonçait ainsi le directeur sportif brésilien. Une page se tourne donc au PSG. Après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva fera ses valises dans les prochaines semaines. Un déchirement pour le principal intéressé.

« Il a du mal à comprendre cette décision »