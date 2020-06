Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut piller le Bayern Munich !

Publié le 16 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo compterait bien profiter du mercato estival pour renforcer la défense du champion de France. Et le dirigeant parisien pourrait bien se tourner vers le Bayern Munich et la paire Lucas Hernandez - David Alaba.

Lundi, les informations mercato autour du PSG ont fusées. La Cadena SER a été le premier média a évoqué un intérêt du champion de France pour Theo et surtout Lucas Hernandez. Par la suite, Sport BILD , RMC Sport ou encore Foot Mercato ont assuré que le défenseur du Bayern Munich était bel et bien dans les plans du PSG. L'objectif de Leonardo serait de combler le vide que laissera le départ de Thiago Silva par le recrutement de Lucas Hernandez qui ne serait d’ailleurs pas contre un départ du Bayern Munich où il ne semble pas s’être totalement intégré depuis son arrivée l’été dernier. Et alors que le champion du monde serait une piste du directeur sportif, elle ne serait pas la seule au Bayern Munich.

Après Lucas Hernandez, des contacts avec David Alaba ?