Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Naples revient à la charge pour Cavani !

Publié le 16 juin 2020 à 11h15 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani va quitter le club à la fin de la saison et son ancien club de Naples vient de réactiver la piste.

Leonardo a officialisé le prochain départ d’Edinson Cavani. Un choix fort et assumé de la part du PSG, qui tournera l’une des grandes pages de son histoire, El Matador étant le plus grand buteur du club, devant Zlatan Ibrahimovic. Et pour relancer la gâchette uruguayenne, les pistes sont nombreuses. L’Atletico de Madrid est là depuis plusieurs années et Diego Simeone semble toujours intéressé par Cavani. Comme révélé par le10sport.com, l’Inter Milan était récemment en pole sur le dossier, la question du salaire restant à régler. Mais une écurie italienne n’a pas dit son dernier mot…

Naples relance Cavani

Avant de briller sous les couleurs du PSG, Edinson Cavani s’est révélé en Serie A, avec le Napoli. Un club qu’il a totalement conquis et où il est adulé par les fans. Suffisant pour voir les dirigeants napolitains tenter leur chance cet été. En effet, d’après nos sources, l’entourage du joueur vient d’être relancé par Naples dans la perspective d’un retour. Financièrement, le club de Dries Mertens et Kalidou Koulibaly a de gros moyens et est en capacité de proposer un joli contrat à Cavani. Et si le PSG envisage de repousser la fin du contrat de son attaquant à la fin du mois d'août, les planètes semblent aligner pour un retour du joueur en Série A puisque le mercato rouvrir le 1er septembre en Italie...