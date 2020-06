Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ancienne cible d’Antero Henrique proposée à Leonardo ?

Publié le 16 juin 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG se serait lancé en quête d’un nouveau défenseur central pour compenser le départ de Thiago Silva au terme de son contrat, un joueur ayant fréquemment été associé au club de la capitale aurait de nouveau été proposé à Leonardo.

« Thiago Silva et Edinson Cavani ? Ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a expliqué Leonardo dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche paru ce samedi, actant ainsi la fin de l’aventure de Thiago Silva au PSG après huit années de bons et loyaux services. Le Brésilien de 35 ans ne sera donc pas prolongé au terme de l’exercice 2019/2020 qui s’achèvera en août prochain, chose qui ne laissera d’autre choix au club de la capitale que de le remplacer. Et si plusieurs pistes seraient explorées par les dirigeants parisiens, telles que Milan Skriniar ou Lucas Hernandez, il se pourrait également qu’un nom associé de longue date au PSG leur ait de nouveau été proposé.

Jérome Boateng aurait de nouveau été proposé au PSG !