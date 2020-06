Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin prêt à jouer un vilain tour à Eyraud pour son avenir ?

Publié le 16 juin 2020 à 11h00 par T.M. mis à jour le 16 juin 2020 à 11h10

A l’approche du mercato estival, l’avenir de Florian Thauvin revient forcément sur la table, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Et le joueur de l’OM aurait déjà un plan en tête pour la suite de sa carrière.

Restera, ne restera pas ? Prolongera, ne prolongera pas ? Les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Florian Thauvin. En effet, avec les difficultés actuelles de l’OM, se séparer de l’international français pourrait permettre de faire rentrer quelques millions d’euros, bien que la valeur du Marseillais soit descendue en flèche. Thauvin n’ayant plus qu’un an de contrat, cela pourrait être le bon moment pour le vendre, à moins qu’il ne prolonge. Toutefois, la direction phocéenne ne semble pas forcément en état de proposer un nouveau contrat avec un salaire revu à la hausse. De quoi laisser craindre le pire pour l’OM qui pourrait ainsi voir partir le joueur de 27 ans libre à l’été 2021, une fois que son contrat aura expiré. Un scénario qui serait d’ailleurs celui privilégié par le principal intéressé.

0€ dans les caisses de l’OM ?