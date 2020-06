Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle menace colossale pour l'avenir d'Achraf Hakimi ?

Publié le 16 juin 2020 à 9h00 par La rédaction

Actuellement prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi intéresse de nombreux cadrons européens. Pourtant destiné à retourner au Real Madrid à la fin de son prêt, le marocain pourrait finalement rester en Bundesliga la saison prochaine.

Pensionnaire du Real Madrid mais prêté au Borussia Dortmund depuis le mercato estival 2018, Achraf Hakimi devrait retourner au club merengue l’été prochain. Toutefois, comme vous l’a révélé le10sport.com il y a quelques semaines, Zinédine Zidane n’a pas encore donné son feu vert pour ce retour. L’entraîneur de la Casa Blanca ne souhaite pas bouleverser la hiérarchie et si le latéral marocain intégrait ses rangs dans les prochaines semaines, Dani Carvajal pourrait toujours jouer les premiers rôles au Real Madrid. Ainsi, Hakimi pourrait trouver une nouvelle porte de sortie et un cador européen serait prêt à se l’offrir !

Le Bayern Munich prêt à tout ?