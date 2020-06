Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Hakimi ?

Publié le 16 juin 2020 à 17h00 par La rédaction

Actuellement prêté au Borussia Dortmund et annoncé sur le retour au Real Madrid à l’issue de la saison, Achraf Hakimi pourrait finalement continuer de jouer en Bundesliga la saison prochaine. Explications.

Écarté des plans de Zinédine Zidane, Achraf Hakimi pourrait bien rebondir dans un autre club dès cet été. Le latéral du Borussia Dortmund aurait récemment vu le Bayern Munich grandement s’intéresser à lui. Désireux de jouer au premier plan au Real Madrid, l’international, marocain n’aurait pas d’autre choix que de partir du Real Madrid pour ne pas être dans l’ombre de Dani Carvajal. Portera-t-il les couleurs du club bavarois la saison prochaine ? Peut-être pas même si Hakimi pourrait bien rester en Bundesliga...

Hakimi un an de plus à Dortmund ?