Mercato : Real Madrid, Juventus… Paul Pogba dans une impasse pour son avenir ?

Publié le 16 juin 2020 à 12h30 par T.M.

Si l’été 2020 semblait être le moment idéal pour Paul Pogba de quitter Manchester United, cela serait encore loin d’être gagné malgré les différents clubs intéressés. Explications.

Après avoir animé le dernier mercato estival, étant notamment attendu par Zinedine Zidane au Real Madrid, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Toutefois, la saison du Français aura été compliquée, étant notamment miné par des pépins physiques. Alors que la reprise de la Premier League pourrait permettre au champion du monde de remonter la pente et retrouver la lumière, cela pourrait aussi être la dernière fois que l’on voit Pogba sous la tunique des Red Devils. En effet, l’ancien de la Juventus n’a plus qu’un an de contrat, de quoi le mettre dans une position idéale pour forcer son départ, bien que la direction mancunienne ait une option pour le prolonger d’un an. Assistera-t-on donc au départ de Paul Pogba cet été ? En coulisses, la bataille est en tout cas lancée. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, la Juventus avait pris contact avec Mino Raiola, qui gère les intérêts du joueur de 27 ans. Face à cela, Zinedine Zidane, qui n’a pas oublié son compatriote, en a fait de même, toujours selon nos informations. Qui raflera donc la mise ?

Des pistes compliquées !

Ce mardi, France Football apporte quelques éclairages pour l’avenir de Paul Pogba. Après avoir expliqué qu’une arrivée au PSG serait compliquée pour le joueur de Manchester United, l’hebdomadaire a également assuré que pour ce qui est du Real Madrid et de la Juventus, le chemin pourrait être semé d’embuches. Du côté des Merengue, Zinedine Zidane attendrait toujours le natif de Lagny-sur-Marne. Toutefois, le salaire du Français (environ 16M€ par an) en refroidirait plus d’un au sein de la Casa Blanca, où Pogba ne ferait d’ailleurs pas l’unanimité. Des divergences qui pourraient alors remettre en question son arrivée au Real Madrid. De quoi pousser l’ancien Bianconero à faire à son retour à Turin ? Comme le précise France Football , cette idée ne serait pas la priorité de Paul Pogba, bien qu’il prenne en considération cette possibilité. Mais là encore cela pourrait bloquer pour des raisons économiques. Avec le contexte actuel, la Juventus pourrait avoir du mal à réaliser cette opération et s’il a été question d’inclure Adrien Rabiot dans le deal, c’est le transfert de ce dernier qui poserait question. Le départ du protégé d’Ole Gunnar Solskjaer apparait donc compliqué…

Un an de plus à Manchester United ?