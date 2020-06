Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Paul Pogba à prévoir cet été ? La réponse !

Publié le 16 juin 2020 à 8h45 par T.M.

Pour Paul Pogba, l’heure du départ pourrait bel et bien sonner cet été. Reste à savoir où rebondira le joueur de Manchester United. Pourrait-il poser ses valises au PSG ?

Retenu par Manchester United l’été dernier, Paul Pogba pourrait, cette fois, enfin avoir gain de cause et faire ses valises. N’ayant plus qu’un an de contrat (les Red Devils ayant également une option pour le prolonger d’une année), le Français est dans une position idéale pour s’offrir un nouveau challenge. En coulisses, cela s’active d’ailleurs pour récupérer le champion du monde. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, la Juventus avait entamé des premiers contacts avec Mino Raiola, agent de Pogba. De quoi faire réagir Zinedine Zidane, qui en avait fait de même selon nos informations. Un dossier où il ne faut pas oublier le PSG. En effet, évoluer aux côtés de Neymar et Mbappé au Parc des Princes est également vu d’un bon oeil par le natif de Lagny-sur-Marne.

Un transfert envisageable ?