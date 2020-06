Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur cette piste de longue date…

Publié le 16 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Sandro Tonali depuis l’été dernier, Leonardo ne devrait pas pouvoir recruter l’Italien au PSG à en croire les propos du président de Brescia.

Depuis son retour à la tête de la direction sportive parisienne en juin 2019, Leonardo avait coché les noms de Sergej Milinkovic-Savic, pour qui le directeur sportif est récemment passé à l’action comme le10sport.com vous l’a révélé, et celui de Sandro Tonali. Pendant une grosse partie de la saison, le PSG a été lié au jeune international italien de Brescia qui a fêté ses 20 ans en mai. Cependant, l’avenir de Tonali ne semble pas s’inscrire au PSG, mais de l’autre côté des Alpes.

Le président de Brescia évoque une nouvelle aventure italienne pour Tonali