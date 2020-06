Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un profil colossal proposé à Leonardo pour cet été ?

Publié le 15 juin 2020 à 22h15 par H.G.

Alors que son profil a été étudié par le Real Madrid pour se renforcer sur le côté gauche de sa défense, David Alaba aurait également été proposé tout récemment au PSG.

L’un des grands chantiers du PSG au cours de la prochaine session estivale des transferts se situera sans nul doute en défense. En plus de devoir recruter un défenseur central pour compenser le départ de Thiago Silva au terme de son contrat, officialisé par Leonardo ce samedi, le club de la capitale devra recruter des latéraux côté droit et côté gauche. Et au-delà de cette ligne défensive, les pensionnaires du Parc des Princes aimeraient aussi se renforcer dans l’entrejeu en enrôlant dans l’idéal deux joueurs. Dans cette optique, le PSG a notamment fait de Sergej Milinkovic-Savic sa priorité, comme le10sport.com vous l’a révélé. Parallèlement, il se pourrait que Leonardo profite d’une opportunité de taille cet été en la personne de David Alaba, dont le profil a été étudié par Zinedine Zidane comme nous vous l’avons annoncé le 24 avril dernier. L’international autrichien est un joueur très polyvalent capable d’évoluer aussi bien côté gauche, dans l'entrejeu et en défense centrale, soit trois des secteurs de recrutement prioritaires du PSG. Et bonne nouvelle pour les dirigeants franciliens, il se pourrait qu’ils aient une fenêtre de tir avec le natif de Vienne.

Alaba aurait dernièrement repoussé une offensive de Manchester City