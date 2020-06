Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé laisse planer un gros doute sur son avenir !

Publié le 16 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

Malgré les récents propos de Leonardo qui affiche clairement son envie de conserver le plus longtemps possible Kylian Mbappé au PSG, l’attaquant français continuerait de jouer la montre en coulisses. Explications.

« Kylian Mbappé est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger (…) Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l'avoir, parce que c'est quelque chose d'énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l'aventure ensemble », confiait dernièrement Leonardo dans les colonnes du JDD, et le directeur sportif du PSG affiche donc plus que jamais son envie de prolonger Kylian Mbappé dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2022 au Parc des Princes. Mais de son côté, l’international français ne semble absolument pas avoir tranché sur la question, d’autant que le Real Madrid continuerait de lui faire les yeux doux.

Mbappé temporise avec le PSG