Mercato - PSG : Un premier échec cuisant cet été pour Leonardo...

Publié le 17 juin 2020 à 12h15 par A.C.

Leonardo n’a vraisemblablement pas réussi à retenir Tanguy Kouassi, qui va quitter le Paris Saint-Germain avant même la signature de son premier contrat professionnel.

Ces dernières semaines, Tanguy Kouassi a beaucoup fait parler de lui. Le jeune défenseur du Paris Saint-Germain ne souhaitait en effet pas signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, ce qui a éveillé la convoitise de nombreux clubs. Nous vous dévoilions l’intérêt du Real Madrid et plus récemment celui du Stade Rennais, mais comme annoncé par la presse allemande, Kouassi va finalement s’engager avec le Bayern Munich. Selon nos informations, un contrat de quatre ans l’attend en Bavière, où il touchera entre 2,5 et 3M€ par an, avec une prime à la signature comprise entre 1 et 2M€.

