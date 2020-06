Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur ce dossier très sensible…

Publié le 17 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 17 juin 2020 à 8h22

Malgré les grands espoirs misés sur lui par le PSG, Tanguy Kouassi a décidé de quitter le club de la capitale pour s’engager librement avec le Bayern Munich. Et son entourage aurait eu un rôle décisif dans le dossier…

Tanguy Kouassi (18 ans) et le PSG, c’est bientôt la fin ! Le jeune défenseur central (ou milieu défensif), qui arrive au terme de son contrat stagiaire, a décidé de ne pas signer son premier bail professionnel dans la capitale et s’apprête à rejoindre le Bayern Munich. Également ciblé par le Stade Rennais qui souhaitait profiter de la belle occasion pour attirer libre la jeune pépite du PSG, Kouassi va finalement signer un contrat de 4 ans avec un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ par an, et une prime à la signature allant de 1 à 2M€ comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité. Mais qui a véritablement pris cette décision d’aller au Bayern ?

L’entourage de Kouassi a joué un rôle fort

Selon le journaliste Abdellah Boulma, très bien rencardé sur le PSG, cette décision de Tanguy Kouassi serait principalement due à son agent qui aurait eu une influence considérable au moment du choix. L’offre de contrat du PSG, même si elle était plus avantageuse, serait arrivée trop tardivement au goût du clan Kouassi qui aurait donc décidé de changer d’air. Reste à savoir si le jeune défenseur parviendra à faire son trou malgré une concurrence colossale au Bayern…