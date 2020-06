Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait tout tenté dans ce dossier sensible...

Publié le 16 juin 2020 à 22h15 par A.D.

Alors que Tanguy Kouassi va rejoindre le Bayern, Leonardo aurait tout tenté pour le retenir. Le directeur sportif du PSG aurait formulé la plus grosse offre à la pépite de 18 ans.

Le PSG peut faire ses adieux à Tanguy Kouassi. Alors qu'il n'a pas encore signé son premier contrat professionnel, le défenseur de 18 ans a décidé de faire ses valises. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Tanguy Kouassi va s'engager avec le Bayern, où l'attend un contrat de quatre saisons assorti d'un salaire compris entre 2,5M€ et 3M€ par an. Un choix qui ne serait pas motivé par l'argent, car Leonardo et le PSG auraient formulé une offre supérieure à celle du club bavarois.

Leonardo aurait proposé la meilleure offre à Tanguy Kouassi