Mercato - PSG : Tout ce qu’il faut savoir sur la signature de Kouassi au Bayern

Publié le 16 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 16 juin 2020 à 19h31

Ce n’est certes pas encore officiel, mais tout porte à croire que Tanguy Kouassi va troquer la tunique du PSG pour porter celle du Bayern Munich pour les quatre prochaines saisons. Alors que les informations fusent dans la presse, le10sport.com fait un point sur ce dossier qui anime l’actualité du PSG depuis plusieurs semaines.

Cela aurait pu être la belle histoire de la saison. Un jeune titi parisien de 17 ans, il vient de souffler sa 18ème bougie, qui a fait ses premiers pas avec l’équipe première en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue des champions aurait pu signer son premier contrat professionnel avec son club formateur au PSG. Tanguy Kouassi, défenseur et milieu de terrain mobile, a fait couler beaucoup d’encre dans la presse ces dernières semaines. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 13 juin dernier que malgré les intérêts de longue date du Milan AC et de Leipzig, Tanguy Kouassi se dirigeait plutôt vers le Borussia Dortmund ou le Bayern Munich. Bien qu’on vous dévoilait que le BvB était mieux placé que le club bavarois dans ce dossier, Tanguy Kouassi aurait fait son choix qui se porterait sur le Bayern Munich selon plusieurs sources. RMC Sport assurait ces derniers jours que Kouassi avait informé Leonardo et la direction sportive du PSG qu’il ne signerait pas son premier contrat professionnel avec son club formateur. Et bien que cela pourrait sonner comme un échec pour le PSG, le club parisien a tout tenté.

Le PSG a fait des pieds et des mains pour obtenir la signature de Kouassi

À l’occasion de son long entretien avec le Journal Du Dimanche ( JDD ) le week-end dernier, Leonardo est revenu sur deux dossiers chauds du moment : Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, disposant tous les deux d’un contrat de stagiaire pro, et étant à l’époque sur le point de quitter le PSG pour l’ASSE pour Aouchiche et une destination encore méconnue pour Kouassi. « Ils sont en fin de contrat et il y a un vrai risque de les perdre. On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer, mais le fait est qu'ils n'ont toujours pas signé. Le règlement est cruel. Dans le cadre actuel, avec des contrats aspirants ou pro limités à trois ans, les jeunes qu'on forme ont la possibilité d'être libres de s'engager à l'étranger à 18-19 ans, à l'âge où ils sont prêts à jouer. C'est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a des la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s'en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans ». Leonardo pointait du doigt le désavantage que le PSG avait par rapport au règlement français sur les clubs étrangers sur la durée des premiers contrats professionnels. Et le directeur sportif du PSG avait vu juste pour Tanguy Kouassi. Bien que le PSG ait formulé l'offre la plus alléchante d'un point de vue salarial d'après RMC Sport , le défenseur central va s’engager au Bayern Munich, mais pour combien de temps et surtout quelles sont les modalités du contrat et de l’accord ?

Ce sera le Bayern, un choix mûrement réfléchi par le principal intéressé