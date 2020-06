Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vente à plus de 20M€ se précise ?

Publié le 16 juin 2020 à 17h15 par La rédaction

En grande difficulté financière et devant trouver près de 60M€, l’OM ne retiendra pas ses joueurs en cas d’offres intéressantes. Et c’est notamment le cas de Duje Caleta-Car…

En difficulté financière et afin de pouvoir commencer son recrutement, l’Olympique de Marseille va devoir vendre durant le mercato. Le club phocéen est à la recherche de 60M€ afin d'éviter une possible sanction dans le cadre du fair-play financier. Certains éléments d’André Villas-Boas disposant d’une belle cote sur le marché ne seront pas retenus par le club, et parmi ces joueurs de l’OM, se trouvent notamment Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car.

Un transfert en Angleterre pour Caleta-Car ?