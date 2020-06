Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en danger dans ce dossier à 0€ !

Publié le 16 juin 2020 à 16h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, Willian pourrait finalement rester en Premier League. En fin de contrat avec Chelsea dans quelques semaines, le Brésilien pourrait rejoindre Manchester United dans les prochains jours !

Après avoir joué sept saisons sous les couleurs de Chelsea, Willian devrait quitter le club bleu de Londres cet été. L’ailier brésilien verra effectivement son contrat prendre fin en juin prochain et même à 31 ans, de nombreux clubs seraient prêts à s’offrir l’attaquant bientôt libre de tout contrat. Parmi eux, le Paris Saint-Germain compte bien jouer sa carte à fond comme vous l’avait révélé le10sport.com le 8 mars dernier. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier puisque Willian pourrait prendre la direction de Manchester...

Willian vers Manchester United ?