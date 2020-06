Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait reçu une offre de 150M€ pour un attaquant !

Publié le 16 juin 2020 à 14h00 par La rédaction

Manchester United aurait transmis une offre de 150M€ au Barça pour la jeune pépite Ansu Fati (17 ans). Les Espagnols ont refusé cette proposition et attendent que le club anglais paie la clause libératoire du joueur.

À l’image de Lautaro Martinez et de Miralem Pjanic, le FC Barcelone serait tenté par l’idée de réaliser plusieurs gros coups cet été. De plus, le Barça aurait l’intention de procéder à un large renouvellement de son effectif lors du prochain mercato et souhaiterait amener un vent de fraîcheur à de nombreux secteurs de son équipe. Et côté départs, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie par les dirigeants des Blaugrana , comme Ivan Rakitic, Arturo Vidal ou encore Antoine Griezmann. Mais le Barça pourrait toucher le pactole en laissant partir le jeune bissaoguinéeno-nigérien naturalisé espagnol Ansu Fati (17 ans), très convoité sur le marché européen.

United propose 150M€ pour Fati