Mercato - PSG : Griezmann poussé vers la sortie par Barcelone ?

Publié le 16 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

Au sein du FC Barcelone, on pourrait être tenté de créer un contexte visant à inciter Antoine Griezmann à réfléchir de nouveau à l’idée d’un départ. Analyse.

Suite au premier match de reprise du FC Barcelone, Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol pour RMC et l’Equipe , s’est montré pessimiste pour l’avenir d’Antoine Griezmann à Barcelone : « La nouvelle normalité, c’est comme l’ancienne. (Antoine) Griezmann continue d’être borduré au Barça. Il faut dire les choses comme elles sont. Si la titularisation d'Antoine Griezmann veut dire qu'il est sur la bonne voie au Barça ? Mais non, ce n’est pas ça! C’est qu’il préparait l’arrivée de (Luis) Suarez à la 56e minute. C’est ça qui est terrible. On pouvait penser que… mais non. Il a organisé le retour de Suarez. Je trouve ça hallucinant qu’un joueur comme Griezmann, qui n’a aucun problème physique… Il n’est pas extraordinaire ce soir, mais on ne lui passe pas le ballon... Et encore, ce soir, il fait beaucoup de travail défensif. Parce que, par moments, le Barça a beaucoup souffert défensivement. Vous vous rendez compte de ce que cela représente pour un joueur comme Griezmann de sortir à la 56e minute, alors que ses concurrents sont (Martin) Braithwaite et Suarez qui revient de blessure, pour le grand match de reprise? J'adore Antoine, mais c’est une erreur de casting. (…) Griezmann a joué en pointe et tu te dis que ce n'est pas mal, que le coach arrête de l'écarter sur un côté. Mais, ce n'est pas ça. En fait, il préparait le retour de Suarez. Griezmann n'était que la vedette américaine, comme on dit dans le Music Hall. C'est-à-dire la première partie du retour de Suarez. Surtout, j'ai parlé avec plein de collègues espagnols de l'attitude de Messi. Quand Griezmann est sorti, ce n'était plus le même sur le terrain. Là, c'est flagrant. Je ne vois pas d’avenir pour Antoine Griezmann au Barça. Quand tu vois que (Martin) Braithwaite a plus de temps de jeu que Griezmann, tu te dis qu'il y a quand même un problème ».

Vital pour la stratégie de recrutement du Barça ?

Dans le contexte où le FC Barcelone est bloqué dans son recrutement basé sur une stratégie d’échanges, où Antoine Griezmann, le joueur le plus important de cette stratégie, le seul susceptible de débloquer la situation, refuse toute idée de départ, il devient difficile de ne pas imaginer, au regard de l’analyse de Frédéric Hermel, qu’au sein du club catalan on est en train d’essayer de lui faire comprendre que le mieux pour lui serait d’accepter d’être transféré. A confirmer dans les prochaines semaines…