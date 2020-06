Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au coeur des rumeurs, Griezmann pourrait souffler

Publié le 15 juin 2020 à 21h30 par Th.B.

Ne semblant pas trouver sa place dans l’animation offensive du FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait déjà plier bagage cet été d’après certains observateurs. Un transfert ne serait pas dans les plans du Barça.

« (Antoine) Griezmann est indiscutable, c'est un grand footballeur. Il a joué presque tous les matchs. Maintenant, il y a plus de joueurs et vous devez partager le temps de jeu. Ils sont tous différents et nous verrons comment le championnat évolue et les besoins que nous avons. C'est un joueur extrêmement important pour cette équipe et ce club » . Voici le message que Quique Setién a fait passer ce lundi en conférence de presse. L’entraîneur du FC Barcelone s’est montré clair : le champion du monde tricolore a un avenir au Barça . Néanmoins, la presse ibérique, suite à son remplacement à la 56ème minute de jeu samedi soir face à Majorque, n’est pas tendre. Frédéric Hermel a lui-même révélé ces dernières heures ne pas voir d’avenir pour Griezmann au FC Barcelone. De quoi sceller son avenir ?

Griezmann ne devrait pas quitter le Barça