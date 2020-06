Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Hakimi tape du poing sur la table !

Publié le 17 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Annoncé proche du Bayern Munich qui serait d’ailleurs prêt à faire des folies pour lui, Achraf Hakimi rejoindra le Real Madrid cet été comme son agent l’a assuré en interview.

Mardi, AS relançait totalement le feuilleton Achraf Hakimi. En effet, le média ibérique révélait que le Bayern Munich lorgnerait sur le profil du latéral droit du Real Madrid qui va clore son prêt de deux saisons au Borussia Dortmund cet été. Pour s’attacher ses services, le champion d’Allemagne préparerait une offre si alléchante, qu’elle ne pourrait pas se refuser. Très bien renseigné sur l’actualité du Bayern Munich, étant le correspondant de Sport BILD du club bavarois, Christian Falk a démenti cette information. Et l’agent d’Hakimi en a fait de même.

« Personne du FC Bayern ou du Real Madrid ne m'a parlé d'un éventuel transfert d’Achraf au Bayern »