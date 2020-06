Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une nouvelle piste pour remplacer Thiago Silva !

Publié le 17 juin 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Thiago Silva arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Leonardo pourrait attirer un nouveau profil défensif pour le remplacer. Et le directeur sportif parisien aurait entamé des discussions avec la Fiorentina pour Nikola Milenković. Explications.

Alors que le PSG a décidé de ne pas conserver Thiago Silva qui arrive au terme de son contrat cet été et que Tanguy Kouassi s’apprête lui aussi à quitter librement le Parc des Princes pour aller signer professionnel au Bayern Munich, Leonardo voudrait du sang neuf en défense centrale. La perte simultanée de ces deux éléments obligerait le directeur sportif du PSG à s’activer pour dénicher un profil sur le marché, et comme à son habitude, Leonardo observe plus particulièrement en Serie A.

Discussions amorcées avec la Fiorentina pour Milenković