Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle offre de 15M€ dans le feuilleton M'Baye Niang !

Publié le 17 juin 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors que l’OM courtise M’Baye Niang, le club qatari d’Al-Duhail serait passé à l’action dans ce dossier. Une première offre de 15M€ aurait été transmise au Stade Rennais.

Malgré les difficultés financières rencontrées, l’OM cherche à se renforcer et notamment dans le secteur offensif. Afin d’épauler Dario Benedetto sur le front de l’attaque, les dirigeants auraient coché le nom de M’Baye Niang. Néanmoins, comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 6 juin dernier, l’OM n’a débuté aucune discussion concrète avec le Stade Rennais. Le club marseillais devra également se méfier de la concurrence. Selon les informations du 10 Sport datant du 14 juin, M’Baye Niang figure également sur les tablettes de l’AS Monaco. Mais ce n’est pas tout puisque le club qatari d‘Al-Duhail voudrait également miser sur le joueur sénégalais et serait même passé à l’action.

Une offre de 15M€ pour M’Baye Niang ?