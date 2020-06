Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le profil de Lucas Hernandez est déjà validé !

Publié le 17 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Intéressé par le profil de Lucas Hernandez pour assurer la succession de Thiago Silva, le PSG aurait tout intérêt à attirer le défenseur du Bayern Munich selon Jérôme Rothen.

Ces derniers jours, la piste Lucas Hernandez ne cesse d’être évoquée avec insistance pour le PSG. Avec le départ libre de Thiago Silva qui se profile, Leonardo voudrait du sang neuf en défense centrale, et il envisagerait de mettre le paquet pour attirer l’international français du Bayern Munich, capable de jouer en défense centrale ainsi qu’au poste de latéral gauche. Interrogé sur RMC Sport, l’ancien ailier du PSG Jérôme Rothen a livré son point de vue sur la piste Hernandez.

« Ça ne peut être que bénéfique pour le PSG »