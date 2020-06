Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour ce joli coup !

Publié le 17 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

L’OM a fait part de son intérêt pour Pape Gueye (21 ans) qui est au coeur d’un imbroglio depuis sa signature avec Watford. Un dossier qui est estimé à 5M€.

Depuis janvier, Pape Gueye est dans une situation spéciale. Auteur d’une bonne saison avec le Havre, le jeune milieu de terrain, en fin de contrat en juin, avait trouvé un nouveau point de chute en signant avec Watford. Sauf que les promesses dans le futur contrat n’auraient pas été respectées par le club anglais et le joueur dénonce un défaut de conseil de son ancien agent, Bakary Sanogo. Aujourd'hui, Pape Gueye souhaiterait rompre son contrat. Pour le libérer, la somme de 5M€ est annoncée pour Pape Gueye mais pourrait être plus basse puisque son contrat pourrait tout simplement être non homologué. Alerté par sa situation, de nombreux clubs de Ligue 1 se sont positionnés pour récupérer le joueur. Comme révélé en exclusivité sur le 10 sport, l’OM et Angers et Nantes sont parmi les candidats pour s’offrir le milieu de terrain. Des intérêts en France qui ne laisseraient pas insensible le principal intéressé.

Direction la Ligue 1 pour Pape Gueye ?