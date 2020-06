Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait activé une nouvelle piste !

Publié le 16 juin 2020 à 18h15 par La rédaction

L’Olympique de Marseille ciblerait le latéral gauche du Stade de Reims, Hassane Kamara (26 ans), pour concurrencer Jordan Amavi. Les Rémois attendent entre 3 et 5M€ pour lâcher leur défenseur.

Cet été, l’Olympique de Marseille devra faire avec peu de moyens. Contraint de vendre certains de ses joueurs pour remettre ses comptes dans le vert, l’OM privilégiera les pistes à faible coût pour tenter de satisfaire les attentes d’André Villas-Boas, qui souhaite garder un groupe compétitif et ne pas faire de la simple figuration en Ligue des Champions. Alors que le coach portugais aurait coché le nom d’un milieu de terrain libre pour renforcer son milieu de terrain, il semblerait maintenant que la direction marseillaise ait trouvé un candidat pour renforcer un autre poste de l’équipe. Déjà intéressé par l'attaquant du Stade de Reims Boulaye Dia comme le10sport vous l’avait révélé en exclusivité, l'OM viserait un autre joueur des rouges et blancs .

L’OM sur Hassane Kamara