Mercato - PSG : Quand Lucas Hernandez est poussé au départ !

Publié le 17 juin 2020 à 0h45 par A.D.

Pour pallier le départ d'un Thiago Silva en fin de contrat, Leonardo songerait à recruter Lucas Hernandez. Lothar Matthaus, légende du Bayern, a cité le nom du Français parmi les joueurs sur le départ à Munich.

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva va quitter le PSG cet été. Pour le remplacer, Leonardo penserait à recruter Lucas Hernandez. Selon les informations de Bild , divulguées ce mardi, le directeur sportif du PSG pourrait être contraint de casser sa tirelire, puisque le Bayern ne réclamerait pas moins de 80M€ pour le transfert de Lucas Hernandez. Dans des propos rapportés par RMC Sport , Lothar Matthaus, légende du club bavarois, a estimé que le défenseur français (24 ans) était bien parti pour faire ses valises cet été.

Lucas Hernandez sur le départ ?