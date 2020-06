Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo plus que jamais menacé dans le dossier Allegri ?

Publié le 19 juin 2020 à 11h30 par La rédaction

Libre depuis son départ de la Juventus l’été dernier, l’entraîneur italien Massimiliano Allegri serait toujours très courtisé sur le marché. Une mauvaise nouvelle pour Leonardo, qui apprécie toujours grandement son profil…

Ce n’est désormais un secret pour personne : Leonardo ne voulait pas de Thomas Tuchel sur le banc parisien. De retour l’été dernier après un petit passage au Milan AC, le directeur sportif brésilien avait déjà commencé à sonder le marché des entraîneurs afin de trouver un remplaçant de choix au technicien allemand, qu’il n’apprécierait pas beaucoup. Son choix numéro 1 se porte sur Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus l’été dernier. Cependant, la concurrence pourrait être rude pour le PSG…

Il s’était proposé au Bayern

Comme révélé par le10sport.com , le technicien italien s’était rapproché, ces derniers mois, du Bayern Munich. Après l’éviction de Niko Kovacs, faute de résultats concluants, le Bayern Munich se posait la question de savoir si Hans-Dieter Flick était un bon choix sur le long terme pour redresser la barre chez le Rekordmeister , en difficulté en Bundesliga au début de la saison. Désormais champions d’Allemagne, les bavarois savent qu’ils ont fait le bon choix. En avril dernier, le Bayern a repoussé les propositions faites par Max Allegri pour reprendre le banc du Bayern. Un choix qui s’est avéré payant, et qui a permis à Leonardo de souffler un peu dans ce dossier. Cependant, un nouveau concurrent très particulier pourrait de nouveau faire son apparition…

Sarri en danger, Allegri de retour à la Juve ?