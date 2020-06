Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau mauvais tour du Bayern Munich à Leonardo ?

Publié le 19 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Agacé par le transfert de Tanguy Kouassi vers le Bayern Munich, Leonardo pourrait bien voir le club bavarois lui jouer un nouveau mauvais tour.

Le feuilleton Tanguy Kouassi toucherait donc à sa fin. Ne souhaitant pas signer pro au PSG, malgré les efforts de Leonardo, le joueur de 17 ans aurait décidé de rejoindre le Bayern Munich pour y poursuivre sa progression. Un coup dur pour le club de la capitale et son directeur sportif. En effet, ce mercredi, pour RMC , une source interne au PSG assurait que Leonardo était « agacé par la situation ». Remontés contre le club bavarois, les Parisiens garderaient en travers de la gorge ce dossier. Et cela pourrait ne pas être le seul mauvais tour réservé par le Bayern Munich.

Après Kouassi, Dest ?