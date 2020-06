Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dossiers Neymar et Mbappé scellés pour cet été ?

Publié le 19 juin 2020 à 19h15 par T.M.

Si Neymar et Kylian Mbappé sont plus que jamais liés au FC Barcelone et au Real Madrid, le PSG n’aurait aucune crainte à avoir pour ses deux stars.

Neymar et Kylian Mbappé seront-ils toujours au PSG la saison prochaine ? Alors que les cas du Brésilien et du Français font toujours autant parler dans les médias, Leonardo n’a clairement pas l’intention de les lâcher. En effet, le directeur sportif du PSG assurait il y a quelques jours : « Kylian Mbappé est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir ».

« Il n’y a pas d’argent sur le marché »