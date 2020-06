Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur la volonté de Leonardo de garder Neymar et Mbappé !

Publié le 17 juin 2020 à 21h45 par T.M.

Leonardo l’a dernièrement annoncé, un départ de Neymar et Kylian Mbappé n’est clairement pas à l’ordre du jour au PSG. Une position totalement compréhensible aux yeux de Rivaldo.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé et Neymar voient toutefois leur avenir être au coeur de toutes les rumeurs dans les médias. En effet, le Français et le Brésilien sont notamment envoyés du côté du Real Madrid du FC Barcelone. Bien que cela soit difficile de réaliser une telle opération avec le contexte actuel, Leonardo n’a toutefois pas l’intention de lâcher ses stars. Dernièrement, le directeur sportif du PSG assurait, en effet, au sujet de Neymar et Mbappé : « Kylian Mbappé est le futur du PSG. C'est ce que tout le monde veut. L'idéal serait de prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans ; Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir ».

« Ils doivent conserver leurs meilleurs joueurs »