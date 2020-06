Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce grand conseil lâché à Leonardo pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 20 juin 2020 à 1h45 par A.M.

Alors que Thiago Silva va quitter le PSG à l'issue de la saison, Jérôme Alonzo estime que Leonardo doit désormais recruter une pointure à ce poste.

« Ça a été une décision très difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club : on se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année de trop. Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin . » Leonardo l'a confirmé, Thiago Silva ne sera pas conservé par le PSG à l'issue de son contrat qui prend fin le 30 juin. Par conséquent, le directeur sportif du PSG s'est lancé en quête d'un nouveau défenseur central. Le nom de Lucas Hernandez revient d'ailleurs avec insistance, et c'est une bonne nouvelle pour Jérôme Alonzo qui réclame l'arrivée d'une pointure.

«Il va falloir recruter et trouver une pointure à ce poste»