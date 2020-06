Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se fait fracasser après son échec dans le dossier Kouassi !

Publié le 19 juin 2020 à 23h15 par La rédaction

Déjà promis à un bel avenir, Tanguy Kouassi devrait s’engager au Bayern Munich dans les prochains jours. Et aux yeux de Jérôme Rothen, Leonardo est responsable de cet échec.

En plus du départ de Thiago Silva, le Paris Saint-Germain est tout proche de voir Tanguy Kouassi quitter le club de la capitale. Leonardo est effectivement en très grand danger dans ce dossier pris en main par un cador allemand. Comme vous l’a révélé le10sport.com le 16 juin dernier, le jeune défenseur de 18 ans va bien quitter le PSG avant la signature de son premier contrat professionnel. Il se dirige vers le Bayern Munich qui lui offre un salaire très important. Qui est alors responsable de cet échec ? Pour Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, Leonardo est l’unique fautif.

« C’est un échec pour lui »