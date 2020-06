Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut-il rattraper le coup avec Adil Aouchiche ?

Publié le 19 juin 2020 à 20h30 par B.C.

Comme vous l'a annoncé le 10 Sport, plusieurs clubs souhaitent récupérer Adil Aouchiche à l'issue de son contrat avec le PSG. Néanmoins, Leonardo pourrait avoir une dernière occasion de convaincre la pépite parisienne de rester dans son club formateur.

Si le départ de Tanguy Kouassi n'est pas officiel, celui-ci ne fait que très peu de doutes. Comme vous l'a expliqué le 10 Sport, le Bayern Munich est parvenu à convaincre le titi parisien de rejoindre ses rangs avec un contrat de quatre années assorti d'un salaire annuel compris entre 2.5M et 3M€, et d'une prime à la signature allant de 1 à 2M€. Une énorme déception pour Leonardo qu'il pourrait revivre très prochainement avec Adil Aouchiche.

L'ASSE favorite pour Aouchiche

En effet, Adil Aouchiche n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG, et un départ est plus que jamais d'actualité. Ce vendredi, RMC assure le milieu de 17 ans a bel et bien décidé de quitter la capitale pour rejoindre un nouveau club. Comme vous l'a annoncé le 10 Sport, l'AS Saint-Étienne apparaît en pole position dans ce dossier. Aouchiche a déjà passé sa visite médicale chez les Verts , et le club du Forez aura bientôt la possibilité de répondre aux exigences de l'espoir français grâce aux ventes de Franck Honorat (Brest, 5M€) et de Vagner Dias (Brest, 4M€), voire de Denis Bouanga ou Wesley Fofana. RMC ajoute que le LOSC est également à l'affût, tout comme plusieurs clubs étrangers sans en avoir dévoilé l'identité.

